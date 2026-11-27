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Keuken Kampioen Divisie'de beş maç iptal edildi. Lig, kararı cuma sabahı resmî kanallarından duyurdu.

KKD'nin internet sitesindeki açıklamada, “Keuken Kampioen Divisie'de 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanması planlanan dört maç, hava koşulları nedeniyle iptal ediliyor. Profesyonel futbol ligi yönetimi, ilgili yerel taraflarla yapılan görüşmelerin ardından bu kararı aldı” ifadeleri yer aldı. Cuma akşamı, cumartesi günü oynanacak FC Emmen ile Helmond Sport karşılaşmasının da iptal edildiği açıklandı.

Cuma günü için iptal edilen maçlar Jong FC Utrecht ile Almere City FC, FC Dordrecht ile Vitesse, VVV-Venlo ile RKC Waalwijk ve Jong AZ ile TOP Oss karşılaşmaları.

Lig yönetiminin kararının nedeni, mevcut hava tahminlerine göre sahaların maç oynamaya elverişli olacağının garanti edilememesi.

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KKD'nin açıklamasına göre iptal edilen maçlar kısa süre içinde yeniden takvime alınacak.

Jong Ajax ile Heracles Almelo, NAC Breda ile FC Den Bosch ve MVV Maastricht ile Jong PSV maçları ise şimdilik ‘normal şekilde’ oynanacak.

FC Groningen ile Willem II arasındaki Eredivisie maçı da cuma akşamı saat 20.00 için hâlâ programda yer alıyor.