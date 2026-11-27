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Keuken Kampioen Divisie'de dört maç iptal edildi. Lig yönetimi, kararı cuma sabahı resmî kanallarından duyurdu.

KKD'nin internet sitesindeki açıklamada, “27 Kasım 2026 Cuma günü oynanması planlanan dört Keuken Kampioen Divisie maçı, hava koşulları nedeniyle iptal edilecek. İlgili yerel taraflarla yapılan görüşmelerin ardından profesyonel futbol müsabakaları yönetimi bu kararı aldı” ifadeleri yer aldı.

İptal edilen maçlar Jong FC Utrecht - Almere City FC, FC Dordrecht - Vitesse, VVV-Venlo - RKC Waalwijk ve Jong AZ - TOP Oss.

Lig yönetiminin kararının nedeni, mevcut hava tahminlerine göre sahaların oynanmaya elverişli olacağının garanti edilememesi.

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KKD'nin açıklamasına göre iptal edilen maçlar kısa süre içinde yeniden programlanacak.

Jong Ajax - Heracles Almelo, NAC Breda - FC Den Bosch ve MVV Maastricht - Jong PSV maçları ise şimdilik planlandığı gibi oynanacak.

Cuma akşamı saat 20.00'de oynanması planlanan FC Groningen - Willem II Eredivisie maçı da hâlâ programda.