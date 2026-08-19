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Lig açılışının faturası: Al Nassr'a çifte darbe

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Al Riyadh - Al Nassr FC
Al Riyadh
M. Maran
S. Al-Nasser
Suudi Arabistan

Dünya Kupası ikilisinin sakatlık teşhisi ve yokluk süresi açıklandı

Nassr, Suudi Roshn Ligi'ndeki bir sonraki maçı öncesinde çifte darbe aldı; tıbbi tetkikler, oyuncuları Mohammed Maran ve Saad Al Nasser'in sakatlığını ortaya koydu.

Farklı derecelerdeki bu sakatlıklar nedeniyle ikilinin antrenmanlardan uzak kalacağı kesinleşirken, Nassr şampiyonluk unvanını savunma kampanyasını sürdürmeye hazırlanıyor.

Röntgen sonuçları, Maran'ın arka adale yırtığı yaşadığını, bunun da onu 6 haftaya varan bir süre boyunca antrenmanlardan ve koşudan uzak tutacağını gösterdi; bu bilgi, Suudi Arriyadiyah gazetesi tarafından doğrulandı.

Sonuçlar ayrıca Al Nasser'in ayak ekleminde bir berelenme yaşadığını ve bunun onu bir hafta boyunca antrenmandan uzak tutacağını da ortaya koydu.

Al Nasser, ligin açılış haftası kapsamında cumartesi günü oynanan Feth maçında sakatlandı; Nassr'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, ayak ekleminde ağrı hisseden oyuncuyu 18. dakikada oyundan almak zorunda kaldı.

Premier Lig
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
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Böylece Al Nasser, gelecek cuma günü oynanması planlanan Riyad maçında forma giyemeyecek; Maran ise aynı maçın 77. dakikasında Abdullah Al Hamdan'ın yerine oyuna girdiği sırada sakatlandı.

Nassr, Diriyah maçında ilk on birde sahaya çıkan oyuncuların çarşamba günü toparlanma antrenmanına katılmasının ardından, bir sonraki maçın hazırlıklarına yeniden başlıyor.

Postecoglou'nun, Suudi Roshn Ligi'nin ikinci haftası kapsamında cuma günü Mekke saatiyle 21.00'de Riyad'daki Prens Faysal bin Fahd Spor Kenti Stadı'nda başlaması planlanan Riyad maçına hazırlık için doğrudan teknik çalışmalara başlaması bekleniyor.

Nassr, lige Feth'i üç golle geçtiği rahat bir galibiyetle başlamış, ardından Diriyah'ı dörde karşı bir golle eleyerek Kral Kupası'nda son 16 turuna yükselmiş ve bu çıkışını güçlendirmişti.

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