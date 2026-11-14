Uganda Millî Takımı, bugün cumartesi günü Hoima şehir stadında Botswana ile karşılaştığı maçta 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri sekizinci grubun üçüncü hafta mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

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Ev sahibi ekip, maçın başında öne geçmesine rağmen tek puanla yetinerek liderliğini pekiştirme fırsatını kaçırdı. Botsvana ise deplasmanda aldığı değerli beraberlikle tur atlama biletleri mücadelesindeki hesapları yeniden şekillendirdi.

Uganda Milli Takımı maça, erken bir gol bulup üstünlük sağlamak amacıyla yoğun bir hücum baskısıyla başlarken, Botsvana savunma bütünlüğüne dayanarak ev sahibi ekibin hücum dalgasını durdurmaya çalıştı.

Konuk ekibin savunma düzeni, Uganda ataklarına karşı uzun süre direnemedi; ancak ev sahibi ekip hücumdaki üstünlüğünü değerlendiremeyince rakibine maça dönme fırsatı tanıdı.

Botsvana Milli Takımı 30. dakikada, bir duran toptan başlayan organize bir atağı başarıyla sonlandıran Lucika Ratshukudu sayesinde beraberliği yakalayarak maçı başa döndürdü.

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Bu gol, organize fırsatlardan birini değerlendiren konuk ekibe maça güvenle devam etme açısından önemli bir moral verdi; böylece Botsvana, öne geçme üstünlüğünü yitiren Uganda Milli Takımı'nın baskısı karşısında yalnızca savunmaya çekilmekle yetinmedi.

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Uganda Milli Takımı, ilk yarının bitmesine 5 dakika kala önemli bir darbe aldı; kaleci Denis Onyango, baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Teknik heyet onun yerine Kingdom Osei'yi oyuna sürdü ve yedek kaleci maça kritik bir anda dahil oldu. Ev sahibi ekip ise devre arasından önce öne geçmeyi başaramadı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

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İkinci yarının başlamasıyla birlikte Uganda, üç puanı getirecek ikinci golü arayarak hücum girişimlerini sürdürdü ve 60. dakikada istediğine neredeyse ulaşıyordu.

Bujiri umut vadeden bir fırsatın oluşmasına katkı sağladı; ancak topu, gol atmaya uygun bir pozisyonda bulunan takım arkadaşı Bobosi Byaruhanga'ya geç aktardı. Byaruhanga'nın şutu kaleden uzağa gidince ev sahibi ekip önemli bir fırsatı daha harcadı.

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Son dakikalarda Uganda Milli Takımı, maçı kazanmak için hücum baskısını artırdı; ancak Botsvana'nın organize savunma yoğunluğuna çarptı. Bu düzen, çizgileri aşıp kaleye ulaşmayı zorlaştırdı.

Konuk ekip, son düdüğe kadar disiplinine sıkı sıkıya bağlı kalarak beraberliği korudu ve deplasmanda bir puan topladı. Uganda ise kendisine grup liderliğinde daha büyük bir üstünlük sağlayacak galibiyet fırsatını kaçırdı.

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Bu sonuçla Uganda Milli Takımı puanını 5'e yükselterek sekizinci grupta liderliğe otururken, Botsvana üç maçının üçünde de berabere kalarak puanını 3'e çıkardı ve üçüncü sıraya yerleşti.

Sonuç, dün cuma günü Tunus'u (iki puana sahip) iki golle mağlup eden ve dört puana ulaşan Libya Milli Takımı'nın işine yaradı. Uganda, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden biri olarak tur atlamayı garantilediği için Libya, konumunu güçlendirip ikinci tur atlama biletini kapma şansına sahip hale geldi.