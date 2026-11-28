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Mattia Liberali geçmişini, bugününü ve geleceğini anlattı.

Como'nun hücuma dönük orta saha oyuncusu, 2007 doğumlu eski Milanlı Liberali, haftalık SportWeek dergisine konuştu. Cumartesi günü La Gazzetta dello Sport ile birlikte bayilerde yer alan dergiye şunları söyledi: “A millî takıma ilk kez çağrıldığımda mı? PlayStation'da FC 27 oynuyordum. Kartımı denemek için. Hatta ‘nihayet’ derim: Önceki aylarda maçlar ve deplasmanlar yüzünden buna neredeyse hiç vakit bulamamıştım. Oyundaki karakterimle birkaç gol attım ama pek güçlü değildi. Geliştirme sürecine aldım, şimdi daha iyiye gidiyor.”

“Takım sohbetinde Caqueret'nin yazdığı mesajı gördüm: ‘Harikasın Matti!’ WhatsApp'ı açtım, herkes beni tebrik etmişti. Sonra Instagram'a girdim ve karşıma çıkan ilk gönderi, Mancini'nin çağrılan oyuncuların isimlerini söylediği videoydu. Benim adım da vardı. İlk telefon ettiğim kişiler anne babamdı. Beni iyi tanırlar, hissettiklerimi yüzde 100 dışa vuran biri olmadığımı bilirler. Bana ‘Mutlu musun, değil misin?’ diye sordular çünkü gerçekten öyle görünmüyordum. Sabırsızlanıyordum ama çok pratik biriyim: Oraya gidip bu deneyimi yaşamak istiyordum. Hepsi bu. Öncesinde çok sevinemiyorum.”

“Coverciano'da olmak tuhaftı. Genç millî takımlarla oraya daha önce gitmiştim ama A millî takımla gerçekten bambaşka. Üzerinde farklı bir ağırlık hissediyorsun. Bir de yeni takım arkadaşların var; Manchester City, Arsenal ve Inter'de oynayan isimler. Calafiori'yi zaten tanıyordum, bana yardımcı oldu. Sahada Donnarumma vardı; Gatti de seni sürekli tetikte tutan biri. Bonucci de vardı, daha önce teknik direktörlüğümü yapmış olan Bollini de.”

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“Mancini bana özel bir şey söylemedi. Futbol açısından yalnızca iki üç hareketten bahsetti. Onun dışında sakin olmamı söyleyerek beni karşıladı.”

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“Cisse ile ne mi konuştuk? Futbol öngörülemez, her şey kısa sürede olup bitiyor. Sanki bir ömür geçmiş gibi ama aslında sadece bir yıl oldu. Beni çok güldüren şey basın toplantısıydı, çünkü daha geçen gün Catanzaro soyunma odasında beraberdik.”

“Serie B'de başlangıç kolay değildi. Evden ilk kez uzakta yaşıyordum ve Milan gibi bir ortamdan geliyordum. Birçok genç oyuncu, Primavera ile Serie B arasındaki farkı hafife alıyor. Teknik direktör, direktör ve ekip bana çok yardımcı oldu. İlk aylarımı spor salonunda kas yaparak geçirdim, oynamıyordum. Sakin olmamı söylüyorlardı ama zordu. Sonra ilk sonuçları görünce doğru yolda olduğunu anlıyorsun. Her şey sana bağlı: Ne kadar emek ve özveri gösterdiğine. 7 kilo kas kazandım ama daha fazlasını kazanmam gerekiyor. Oynarken farkı çok hissediyorum, özellikle diğer oyuncularla girdiğim ikili mücadelelerde. Şimdi vücut geliştirmeci oldum demiyorum tabii.”

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“Milan'ın beni göndermesi mi? Açıkçası Milan'ın gerekçelerini anlayamamıştım. Catanzaro'da kendimi daha fazla sorgulamak zorunda kaldım. Bu da içime dönüp kendimi tanımamı sağladı. Geçen yaz Milan'ın ilgisinden onur duydum. Kulüp yönetiminden, önemli isimlerden mesajlar da almıştım. Ama menajerim Alessandro Lucci ile birlikte, adım adım gelişmek için en başından Como'ya gitmeyi seçtik: Karar çoktan verilmişti. Bu kararı yüzde bin emin olarak, hiç tereddüt etmeden vermiştim. Son yıllarda kararlarını kendin ve yalnızca kendin vermen gerektiğini anladım. Elbette tavsiye alabilirsin ama son söz senin olmalı.”

“Fabregas ile konuştuk ama söylenecek pek bir şey yoktu. Takıma ve oyun tarzına bakmam yeterliydi: Bunun özelliklerime çok uygun olduğunu düşünüyorum. Como, mütevazı ama hırslı, ayakları yere basan gençlerden oluşan bir yapı. Bu da şehirdeki herkesin takıma bağlanmasını sağlıyor.”

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“Nico Paz beni fiziksel gücüyle etkiledi; fiziksel yapısı gerçekten inanılmaz. Böyle olduğunu düşünmemiştim. Bir de çalışma anlayışı, alçakgönüllülüğü ve savunmaya katkısı var.”

“Baturina zihinsel açıdan çok güçlü, kendine güveniyor ve gerektiği kadar küstah.”

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“Kariyerimin geri kalanında hangi takım arkadaşımı seçerdim? Caqueret'yi. O bir savaş makinesi, hiç durmuyor. Koşmayı ona bırakırım, ben de oynarım.”

“İtalya'nın genç millî takımlarından sorumlu Maurizio Viscidi'nin, benim İtalyan futbolundaki en İspanyol yetenek olduğumu söylemesi mi? Futbol açısından kendimi bu tanımda görüyorum; futbolu o şekilde yorumlamayı çok seviyorum. Como'daki oyun tarzı da oldukça İspanyol. Geliştirmem gereken çok şey var. Futbol yeteneklerimin daha fazla farkında olmak isterim.”

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“Olise ile akşam yemeğine çıksam mı? Ona her durumda nasıl bu kadar sakin kalabildiğini sorardım. Tavırları nedeniyle de ilgi odağında olmasına rağmen odağını nasıl koruduğunu öğrenmek isterdim.”