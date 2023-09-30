LGBTQ'dan büyük bir tepki gören Beckham sessizliğini bozdu!

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden birisi olan Beckham, tüm eleştirilere yanıt verdi.

NE OLDU? İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı ve Inter Miami'nin sahibi Beckham, 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar turizm kuruluyla 150 milyon dolarlık (123 milyon £) 10 yıllık bir anlaşma imzaladığı için LGBTQ+ gruplarının eleştirilerine maruz kaldı.

Beckham daha önce ortaklık hakkında kamuoyu önünde konuşmamıştı, ancak yeni Netflix serisinin tanıtımı için The Telegraph'a verdiği röportajda sessizliğini bozdu.

NE DEDİLER: İngiliz futbol insanı, "Birlikte iş yapacağım ortaklar konusunda çok fazla araştırma yapıyorum. Ve başka bir Dünya Kupası'na da dahil olmak istedim. Oyunun büyüdüğünü görmek hoşuma gidiyor ve bu da oyunun sahip olduğu bölgelere girmesi anlamına geliyor.

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"Benim felsefem her zaman insanları dışlamamak olmuştur; çünkü eğer etkileşime girmezseniz ve insanlara fırsat vermezseniz, o zaman dünya değişmez. Benim için bu konuyla bağlantı kurmak, bu konuyu reddetmekten daha önemli..." dedi.

BÜYÜK RESİM: Beckham eskiden bir eşcinsel simgesi olarak görülüyordu ve bir zamanlar Attitude dergisinin kapağında yer almıştı; LGBTQ+ topluluğunun pek çok üyesi, eşcinselliğin yasa dışı ve eşcinsel olduğu Katar'ın turizm kuruluyla anlaşma yaptığında ihanete uğramış hissetti. insanlar hapsedildi. Ancak Katar'da tanıştığı hiç kimsenin eşcinsel olduğu için zulüm görmediğini söyledi ve ekledi:

"Elbette bu konuya girerken soruların olacağını biliyordum, eleştiriler olacağını biliyordum ama futbolun çok güçlü bir araç olduğuna her zaman inandım. Dünya Kupası başladıktan sonra, bu tip şeylerin sona ereceğini düşünmüyordum ama insanların dışlanmayacağını biliyordum. Bu anlamda büyük bir tecrübe oldu.

"Orada bir ay geçirdim ve bir kişi yanıma gelip 'Aman Tanrım, bana böyle davranıldı, aman Tanrım, buraya girmeme izin verilmedi...' demedi. LGBTQ topluluğu olarak sahadaki insanlarla konuştum. Bu yüzden kararımdan memnunum ve pişman değilim."

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BECKHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Belgesel dizisi, 'Beckham' Çarşamba günü Netflix'te yayınlandı. Öte yandan, Inter Miami'nin bir sonraki MLS maçı Cumartesi günü New York City ile olacak.