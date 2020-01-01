Leyton Orient-Tottenham maçı oynanmayacak

İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient-Tottenham karşılaşması, test sonucu pozitif çıkan oyuncular yüzünden oynanmayacak.

İngiltere Lig Kupası 3. turundaki Leyton Orient- karşılaşmasının, Leyton Orient Kulübündeki bazı oyuncuların test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Leyton Orient ile Premier Lig ekibi Tottenham arasındaki maç, daha önce ilan edildiği gibi bugün TSİ 20.00'de oynanmayacak.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, mücadelenin ertelenmesi ya da iptaline ilişkin kararın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.