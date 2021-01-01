Lewis Hamilton'dan Marcus Rashford'a övgü

Manchester United'ın 23 yaşındaki yıldızı Marcus Rashford, Time dergisinin Next 100 listesinde yer aldı.

İngiltere'de yaptığı yardım kampanyalarıyla adından sıklıkla söz ettiren Rashford, Formula 1'in son şampiyonu Lewis Hamilton'dan da övgü aldı. Rashford'un toplumda önemli bir farkındalık yarattığını ifade eden Hamilton, "Herkes için ilham verici eylemlerde bulunuyor" dedi.

Rashford ne yapmıştı?

Rashford koronavirüs sürecinde okulların iptal olması nedeniyle ücretsiz yemek haklarını kaybeden Manchester şehrindeki çocuklara bedava yemek çağrısında bulunmuş ve bu çağrı ülke geneline yayılmıştı.

İngiltere hükümetine çocukların hayat standartlarının yükseltimesi için bir mektup yazan Rashford, hükümeti okulların kapalı olduğu yaz tatillerinde de bedava yemek konusunda ikna etmeyi başardı.

Hamilton ne dedi?

Tüm bu eylemlerinin ardından Time dergisinin Next 100 listesinde kendisine yer bulan Rashford'u öven son isim de Lewis Hamilton oldu.

Yıldız futbolcunun herkes için örnek teşkil ettiğini ifade den Hamilton, "Toplumdaki en savunmasız kitleyi savunarak insanların bakış açısının değişmesini sağladı. Sayısız insanı kendisine katılmaya ikna etti ve rol model oldu. Bunu yaparken gösterdiği duruş, ısrar ve kararlılık hepimiz adına ilham verici bir davranıştı" dedi.