24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
AUTO-PRIX-F1-MEX-RACEAFP
Çeviri:

Lewis Hamilton'ın Mısır ziyaretinin sırrı ne?

Mısır - Malavi
Mısır
Malavi
Africa Cup of Nations Qualification
İspanya - İngiltere
İspanya
İngiltere
UEFA Nations League A
Mısır
Malavi
İspanya
İngiltere
Filistin
Irak
Suudi Arabistan
Ürdün

Formula 1'in gürültüsünden uzakta

Hız pistlerinden ve Formula 1 yarışlarından uzak, insani bir nitelik taşıyan bir ziyarette, yedi kez dünya şampiyonu İngiliz Lewis Hamilton, Gazze Şeridi'ne yönelik insani ve yardım çabalarına destek vermek ve mevcut insani koşullar altında Filistinlilere yardımların ulaştırılma mekanizmalarını incelemek amacıyla Mısır'a geldi.

Kuzey Sina Valisi Halid Mücavir, El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na varışında Formula 1 yıldızını karşıladı. Ziyaret programı kapsamında Hamilton'ın, Gazze Şeridi'ne tahsis edilen insani ve yardım malzemelerinin kabulü konusunda Mısır'ın gösterdiği çabaları yakından görmek üzere Refah Kara Sınır Kapısı'na gitmesi öngörülüyor.

Ziyaret ayrıca El-Ariş kentindeki Mısır Kızılayı'na bağlı lojistik yardım depolarının incelenmesini ve insani yardım sevkiyatlarının Şeride sokulmasına hazırlık amacıyla hazırlanıp koordine edilme mekanizmalarının gözden geçirilmesini de içeriyor.

Hamilton, Formula 1 dünya şampiyonluğunu yedi kez kazanıp kariyeri boyunca 105 galibiyet elde ederek şampiyonanın tarihindeki en başarılı sürücülerden biri hâline gelmesinin ardından motor sporlarının en önde gelen efsanelerinden biri sayılıyor.

Gelecek maçlar
EGY

EGY

Africa Cup of Nations Qualification

13 Kas 2026

MWI

MWI

ESP

ESP

UEFA Nations League A

15 Kas 2026

ENG

ENG

Faaliyetleri sportif boyutla sınırlı değil; insani ve toplumsal meselelere olan ilgisiyle, eğitim ve eşitlik girişimlerine verdiği destekle tanınıyor. 2021 yılında gençleri desteklemek ve eğitim ile iş alanlarında daha iyi fırsatlar sunmak amacıyla "Mission 44" vakfını kurdu ve kendi parasından bu vakfa 20 milyon sterlin ayırdı.

Mısır'a yaptığı ziyaret, çatışma bölgelerindeki mağdurlara destek vermeyi amaçlayan girişimlere ışık tutmak için küresel şöhretinden yararlanarak insani çalışmalara olan ilgisinin bir devamı olarak geliyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin