Lewis Hamilton'ın Mısır ziyaretinin sırrı ne?

Hız pistlerinden ve Formula 1 yarışlarından uzak, insani bir nitelik taşıyan bir ziyarette, yedi kez dünya şampiyonu İngiliz Lewis Hamilton, Gazze Şeridi'ne yönelik insani ve yardım çabalarına destek vermek ve mevcut insani koşullar altında Filistinlilere yardımların ulaştırılma mekanizmalarını incelemek amacıyla Mısır'a geldi.

Kuzey Sina Valisi Halid Mücavir, El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na varışında Formula 1 yıldızını karşıladı. Ziyaret programı kapsamında Hamilton'ın, Gazze Şeridi'ne tahsis edilen insani ve yardım malzemelerinin kabulü konusunda Mısır'ın gösterdiği çabaları yakından görmek üzere Refah Kara Sınır Kapısı'na gitmesi öngörülüyor.

Ziyaret ayrıca El-Ariş kentindeki Mısır Kızılayı'na bağlı lojistik yardım depolarının incelenmesini ve insani yardım sevkiyatlarının Şeride sokulmasına hazırlık amacıyla hazırlanıp koordine edilme mekanizmalarının gözden geçirilmesini de içeriyor.

Hamilton, Formula 1 dünya şampiyonluğunu yedi kez kazanıp kariyeri boyunca 105 galibiyet elde ederek şampiyonanın tarihindeki en başarılı sürücülerden biri hâline gelmesinin ardından motor sporlarının en önde gelen efsanelerinden biri sayılıyor.

Faaliyetleri sportif boyutla sınırlı değil; insani ve toplumsal meselelere olan ilgisiyle, eğitim ve eşitlik girişimlerine verdiği destekle tanınıyor. 2021 yılında gençleri desteklemek ve eğitim ile iş alanlarında daha iyi fırsatlar sunmak amacıyla "Mission 44" vakfını kurdu ve kendi parasından bu vakfa 20 milyon sterlin ayırdı.

Mısır'a yaptığı ziyaret, çatışma bölgelerindeki mağdurlara destek vermeyi amaçlayan girişimlere ışık tutmak için küresel şöhretinden yararlanarak insani çalışmalara olan ilgisinin bir devamı olarak geliyor.