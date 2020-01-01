Lewandowski'den Haaland'a Real Madrid tavsiyesi

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Borussia Dortmund'un gözde yıldızı Erling Haaland'ın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bavyera ekibinin 31 yaşındaki futbolcusu Robert Lewandowski'den ezeli rakipte forma giyen Norveçli yıldıza mesaj var.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lewandowski, ile gündeme gelen Erling Haaland'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyerek genç yıldızın zamana ihtiyacı olduğunu belirtti:

Haberin devamı aşağıda

"Haaland büyük bir potansiyel ve hala zamana ihtiyacı var. Konuşarak üzerindeki baskıyı artırmak istemem."

Daha fazla takım

"Eğer çok çalışmaya devam ederse daha da iyi bir futbolcu olup nihayetinde en üst düzeye ulaşabilir. Bu nedenle, bir sonraki adımı atmadan önce bir süre daha 'da kalmak onun için iyi olabilir."

Avrupa'da en beğendiği 9 numaralar sorulduğunda Lewandowski sıralamayı şöyle yaptı: "Zor bir soru. Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Agüero ve Kylian Mbappe."