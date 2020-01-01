Lewandowski ve Müller'den rekorlar

Bayern Münih, Bundesliga'da yoluna doludizgin devam ederken takımın yıldızları Robert Lewandowski ve Thomas Müller büyülemeye devam ediyorlar.

'in yıldızları Robert Lewanodwski ve Thomas Müller, maçında rekorlara imza attılar.

Bavyera devi Leverkusen deplasmanında yenik duruma düştüğü maçı 4-2 kazanırken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Maçta bir gol atan Lewandowski ve iki asist yapan Müller ise tarihe geçtiler.

Lewandowski bu sezon tüm kulvarlarda 44 gole ulaştı ve 2016-17 sezonunda elde ettiği 43 gollük kariyer rekorunu geliştirdi.

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Bu sezon ligde toplam 30 gole ulaşan Polonyalı forvet oyuncusu, kariyerinde 30 gol barajını üçüncü kez aştı. tarihinde bu barajı Lewandowski'den daha fazla sayıda aşan tek isim Gerd Müller (5 kez).

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Müller'den asist şov

Bayern'de Leverkusen deplasmanında rekor kıran tek isim Lewandowski değildi.

Bu maçta takım arkadaşlarına iki gol hazırlayan Müller, bu sezon Bundesliga'da toplam 20 asiste ulaştı ve Kevin De Bruyne'nin 2014-15 sezonunda formasıyla kırdığı lig rekorunu egale etti.

Bayern Münih ligin 31. haftasında Borussia ile karşılaşacak.