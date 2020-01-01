Lewandowski sahalardan 4 hafta uzak kalacak

Chelsea maçında sakatlanan Robert Lewandowski'nin, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı açıklandı.

'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Chelsea mücadelesinde sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Lewandowski bu sezon 'da Bayern Münih formasıyla çıktığı 23 mücadelede 25 kez fileleri havalandırdı.

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Polonyalı santrafor aynı zamanda, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11. golünü atarak, krallık yarışında 'lu Erling Braut Haaland'ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti.