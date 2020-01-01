Lewandowski sahalardan 4 hafta uzak kalacak
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Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, Chelsea maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 4 hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Chelsea mücadelesinde sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Lewandowski bu sezon Bundesliga'da Bayern Münih formasıyla çıktığı 23 mücadelede 25 kez fileleri havalandırdı.
Polonyalı santrafor aynı zamanda, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11. golünü atarak, krallık yarışında Borussia Dortmund'lu Erling Braut Haaland'ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti.