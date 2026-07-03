Lewandowski'nin eşi, Amerika'ya transferi eleştiriyor ve aniden sert bir açıklama yapıyor

Robert Lewandowski’nin eşi Anna Lewandowska, Instagram’da paylaştığı bir gönderiye göre, kocasının Chicago Fire’a transfer olma kararından, en hafif tabirle, hiç de memnun değil.

Lewandowski’nin FC Barcelona ile olan sözleşmesi bu yaz sona erdi ve bu nedenle forvet, bedelsiz olarak transfer edilebilirdi. 37 yaşındaki Polonyalı oyuncu, Major League Soccer’a transfer olmayı tercih etti, ancak eşi durumun farklı olmasını tercih ederdi.

“Buraya ne yazacağımı uzun uzun düşündüm. Gülümsediğim bir fotoğraf paylaşabilir, ‘yeni bir sayfa açıyoruz’ yazabilir ve her şey mükemmelmiş gibi davranabilirdim. Ama öyle değil. Ve size tamamen dürüst olmak istiyorum. Önümüzde büyük bir değişiklik var: Chicago’ya taşınmak,” diye başlıyor Lewandowska.

“Aslında heyecanımı anlatmam gerekse de, bugün tek bir şey söylemek istiyorum: Ölümüne korkuyorum. Geçtiğimiz haftalar benim için aşırı duyguların yaşandığı bir rollercoaster gibiydi. Barselona benim yuvam haline geldi. Tüm kalbimle sevmeye başladığım güvenli limanım. Tekrar valizlerimi toplamam, kurduğum her şeyi geride bırakmam ve yeniden başlamam gerektiği düşüncesi beni gerçekten korkutuyor,” diye devam ediyor.

“Her anne gibi ben de çok büyük bir stres yaşıyorum. Kızlarımız ve duyguları, yeni okulları, tamamen yeni bir dünyada nasıl başa çıkacakları konusunda endişeleniyorum. Bir sporcunun yanında yaşamak sadece ışıltı ve ihtişamdan ibaret değil, aynı zamanda zorlu ailevi tavizler de gerektiriyor,” diye devam ediyor.

“Robert’ın kariyeri bizi yeni bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Ona tam olarak arkamdayım ve tüm kalbimle destekliyorum, çünkü biz bir takımız. Ama bir kadın olarak korku hissetmeye hakkım var. Kendimi bunalmış hissetmeye hakkım var ve bugün durumun farklıymış gibi davranmayacağım,” diye mesajını bitiriyor.