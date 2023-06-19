Lewandowski, Lionel Messi'nin transfer bilmecesinden sıkıldı: "Hiç biri mantıklı değil!"

Robert Lewandowski, Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşüyle ilgili medyada yer alan haberlerin mantık çerçevesinde yazılmadığını söylüyor.

Lionel Messi, Inter Miami'ye imza attı

Barcelona'ya transferi arap saçına döndü

Lewandowski transfer haberlerinden bunaldı

NE OLDU? 2022 yazında Barcelona'ya imza atan Robert Lewandowski, Lionel Messi'nin Inter Miami'ye gideceği kesinleşmeden önce medyada Arjantinli yıldızın transferiyle ilgili her gün yalan haberler çıktığını söyledi. Bu haberlerin bilerek yapıldığını belirten Polonyalı golcü, doğru bilgiye doğru kaynaklarla ulaştığını anlattı.

NE SÖYLENDİ? TVP Sport'a konuşan Robert Lewandowski şunları söyledi: "Lionel Messi'nin Barcelona'ya gelme ihtimalinin bir gün %90, diğer gün %10 olmasının imkanı yok. Bunu söyleyen haberleri takip etmek mantıklı değil. Barcelona ile ilgili haberleri takip etmesi zor. Çoğu zaman hepsi uydurma oluyor. Bilgi almak istediğimde kimi arayacağımı biliyordum ve durumdan, olasılıklardan haberim vardı."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemezken Barcelona'ya dönüş ihtimali, Inter Miami'ye transferiyle sonlandı.

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