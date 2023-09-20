Lewandowski ismini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanına yazdırdı

Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Antwerp ağlarını havalandırırken adını Messi ile Ronaldo'nun yanına yazdırdı.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde gol attı

Avrupa kupalarında 100 gol barajını aşan 3. isim oldu

Bu başarıyı yalnızca Messi ve Ronaldo göstermişti

NE OLDU? Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Antwerp'e karşı kaydettiği golle Avrupa kupalarında 100 gol barajını aşan üçüncü isim oldu. Barcelona maçı Joao Felix, Gavi, Lewandowski ve Bataille'nin kendii kalesine attığı gollerle 5-0 kazanırken Polonyalı golcü adını elit bir listeye yazdırmış oldu. Avrupa kupalarında daha önce 100 gol barajını aşan sadece iki isim vardı: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo.

BÜYÜK RESİM: Avrupa kupalarında Cristiano Ronaldo'nun 145, Lionel Messi'nin de 132 golü bulunuyor.

LEWANDOWSKI İÇİN SIRADA NE VAR? Antwerp'e karşı aldıkları 5-0'lık galibiyetin ardından Robert Lewandowski ve arkadaşları, 23 Eylül'de La Liga'da Celta Vigo'yu konuk edecek.