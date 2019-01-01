Bayern Münih'te Lewandowski ile Coman yumruk yumruğa kavga etti
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Bild'in haberine göre bugünkü Bayern Münih antrenmanı oldukça gergin geçti. Robert Lewandowski ile Kingsley Coman, antrenman sırasında birbirlerine girdi.
Lewandowski'nin bir pozisyonun ardından Coman'ı eleştirdiği, tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştüğü ve ikilinin yumruklaştığı aktarıldı.
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Niklas Süle ve Jerome Boateng'in kavgayı ayırdığı, teknik direktör Kovac'ın ikiliyi önce soyunma odasına göndermeyi düşündüğü ancak sonra vazgeçerek idmana devam etmelerine izin verdiği belirtildi.
Bayern Münih'in yarın konuyla ilgili bir basın açıklaması yapması bekleniyor.