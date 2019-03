Lewandowski: Eşimin transfere engel olduğu iddiaları saçmalık

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, PSG'ye transferine eşinin izin vermediği şeklinde çıkan haberleri saçmalık olarak nitelendirdi.

'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin adı önceki sezonlarda Fransız devi PSG ile anılıyordu. Lewandowski'nin PSG'de forma giymeye sıcak baktığı ancak eşinin Paris'te yaşamak istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği iddiaları basında yer almıştı.

Telefoot'a konuşan Lewandowski o dönem 'dan bir kulüple görüşme yaptığını doğruladı ancak transferin eşinin yüzünden yattığı iddialarını reddetti.

"Evet Fransızlarla görüştüm" diyen Lewandowski "Karım Paris'e gitmek istemiyor mu? Bundan daha saçma bir şey duymadım. Bununla hiçbir alakası yoktu" dedi.

Bayern Münih'teki Fransız futbolcularla arkadaşlığının çok iyi olduğunu da vurgulayan 30 yaşındaki Polonyalı golcü takım arkadaşlarını ise şöyle anlattı:

"Takımda 3 tane Fransız futbolcumuz var. Franck Ribery ile çok iyi dostuz. O çok eğlenceli bir oyuncu. 35 veya 36 yaşında ama hem saha içinde hem de saha dışında harika bir profesyonel"

"Kingsley Coman da harika. Büyük potansiyele sahip ve ileride çok büyük bir futbolcu olabilir. Topla çok hızlı"

"Tolisso şu an sakat ama oynadığı dönemlerde hep iyiydi"

"Pavard'a karşı oynadım. Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih onun kariyerinde yeni bir serüven olacak. Bayern için güzel transfer"

"Hernandez'i de tanıyorum. Daha önce takımda birçok İspanyol oyuncu vardı, şimdi ise Fransızca öğreneceğim gibi"

Dünyanın en iyi golcüsü olmak istediğini ancak takımın başarısın her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Lewandowski, "Dünyanın en iyi 9 numarası olmak için elimden geleni yapıyorum, ama dünyanın en iyisi miyim yoksa değil miyim bunu düşünmüyorum. Sahaya her çıktığımda kendimi kanıtlamak zorundayım. Gol attığımda ve takım kazandığında her şey harika. Böyle bir kariyer yaptığım için mutluyum. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.