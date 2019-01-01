Lewandowski, Bundesliga tarihinde ilk 3'e girdi

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta 2 gol atan Robert Lewandowski Bundesliga tarihin en golcü oyuncuları arasında 3. sıraya yükseldi.

'nın 15. haftasında , sahasında konuk ettiği 'i Philippe Coutinho (3), Robert Lewandowski (2) ve Thomas Müller'in golleriyle 6-1 mağlup etti.

Bu maç öncesi ligde son 3 maçta gol atamayan Lewandowski, Werder Bremen karşısında kısa süreli gol orucunu bozdu. Bu sezon çıktığı 11 resmi karşılaşmada 16. golünü bulan Polonyalı yıldız, Bundesliga kariyerindeki 220. golüne ulaştı.

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Lig tarihindeki en golcü oyuncular arasında ilk 3'e giren Lewandowski, Klaus Fischer (268) ve Gerd Müller'in (365) ardından üçüncü sırayı eski takım hocası Jupp Heynckes (220) ile paylaştı.

Maç sonrası açıklama yapan Lewandowski, "Böyle bir efsane ile gol sayımı eşitlemiş olmak çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonunda takımın başında olan Heynckes, Lewandowski'yi Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olarak gördüğünü söylemiş ve kendi gol rekorunu geçebileceğini belirtimişti. Heynckes 369 lig maçında 220 gole ulaşırken Lewandowski'nin 220 gol atması için 305 maç yeterli oldu.