Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yaz transfer döneminin son günlerinde Barcelona'ya transfer olmasının ardından oynama şansı bulamayarak kulüpte bir bekleyiş dönemi yaşıyor. Kaleci mevkisindeki güçlü rekabete rağmen Livakovic, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yeteneklerini kanıtlamak için yeni bir fırsat elde etme umidini koruyor.

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Livakovic geçtiğimiz perşembe günü Wembley Stadyumu'nda İngiltere karşısında oynanan ve İngilizlerin 2-1 galibiyetiyle sona eren maçta Hırvatistan Milli Takımı'nın ilk on birinde yer aldı. Ayrıca bu akşam UEFA Uluslar Ligi kapsamında ülkesinin kalesini Çek Cumhuriyeti karşısında koruması bekleniyor. Böylece Barcelona ile elde edemediği oyun dakikalarına kavuşmaya devam ediyor.

31 yaşındaki file bekçisi, Katalan kulübünün kaleci mevkisindeki seçeneklerini güçlendirmeye karar vermesinin ardından yaz transfer döneminin sonunda Türk ekibi Fenerbahçe'den 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya katıldı. Ancak Juan Garcia'nın sakatlık nedeniyle yokluğundan yararlanarak 19 Eylül'de Barcelona'nın 3-1 kazandığı Sevilla maçında yalnızca bir kez takım formasıyla sahaya çıkma fırsatı buldu.

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı kampında bulunduğu sırada Barcelona deneyimi hakkında konuştu ve dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldıktan sonra gurur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ben Zadarlı bir genç olarak Barcelona için oynuyorum ve bundan çok gurur duyuyorum. Böylesine büyük bir kulübün kalesini savunma fırsatını gerçekten elde ettim. Şu anda antrenman yapıyorum, fırsatımı bekliyorum ve kendimi iyi hissediyorum."

Hırvat kaleci 2030 yazına kadar dört sezonluk bir sözleşme imzaladı. Ancak Juan Garcia, Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny ve ayrıca Iker Rodriguez'in varlığında forma mücadelesinin zorluğunun farkında. Bu da ona çalışmaya devam etme ve önümüzdeki dönemde Flick'in hesaplarında kendisine yer açabilecek herhangi bir fırsatı bekleme sorumluluğunu yüklüyor.

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Livakovic, Katalan kulübündeki antrenmanların niteliği hakkında "Mundo Deportivo" gazetesine şunları ekledi: "Barcelona'da antrenman son derece zor, çünkü dünyanın en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Her maçta kaleci olmak ideal olurdu ama fırsatımı sabırla bekliyorum." Bu sözler, kaleci mevcut durumunu kabullendiğine ve eline geçen her fırsatı değerlendirme isteğine işaret ediyor.

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İlk on birin dışında kalmasına rağmen, tahminler Livakovic'in Kral Kupası müsabakaları sırasında Barcelona ile sahaya dönme ihtimaline işaret ediyor. Zira önümüzdeki 15 ya da 16 Aralık'ta oynanması planlanan son 32 turu maçında takımın kalesini koruması bekleniyor. Bu maç, daha düşük klasmandaki bir rakip karşısında tek maç üzerinden oynanacak ve rakibin ismi daha sonra belli olacak.

Barcelona'nın Kral Kupası'ndaki yolculuğu, Hırvat kaleci için takımdaki varlığını yeniden kazanması adına önemli bir fırsat niteliğinde. Özellikle de bu turnuva, Flick'e ilk on birinde değişiklik yapma ve La Liga'da yeterli dakika alamayan oyuncuları sahaya sürme imkânı tanıyabilir. Bu da Livakovic'in önümüzdeki maçlarda oynamayı hak ettiğini kanıtlamasına yardımcı olabilir.

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Öte yandan, Hırvatistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Slaven Bilic, kalecisinin Barcelona ile daha fazla oyun dakikası almasını görmek istediğini gizlemedi ve onun düzenli olarak oynamasının olumlu bir şey olacağını düşündüğünü belirterek şöyle konuştu: "Livakovic'in Barcelona'da düzenli olarak oynadığını görmek harika olurdu, çok iyi bir kaleci." Böylece durumunu değiştirme şansı, doğru anı bekleyebilme ve Flick'i yetenekleriyle ikna edebilme becerisine bağlı kalıyor.