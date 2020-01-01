Lewandowski: Ballon d'Or'u hak ettim

Robert Lewandowski, pandemi nedeniyle bu sezon verilmeyecek Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini söyledi.

ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğuna ulaşan 'te forma giyen Robert Lewandowski, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen ''Altın Top'' (Ballon d'Or) ödülünü kendisinin hak ettiğini savundu.

Ülkesi 'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Lewandowski, "Bu yıl takım olarak kazanılabilecek her şeyi kazandık. Oynadığım bütün turnuvalarda gol kralı oldum. Bence bir oyuncu bu kadar fazla şey başardıysa, Altın Top ödülünü kazanmalı." ifadelerini kullandı.

Ballon d'Or'un organizatörü France Football, salgın nedeniyle 2020'de ödülün kimseye verilmeyeceğini duyurmuştu.

Daha fazla takım

Bu sezon çıktığı 47 maçta 55 gol atan ve finale kadar oynadığı bütün Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ağları sarsan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, daha oynanmayan Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa'da da kazanmaları gerektiğini belirtti.