Lewandowski 40 yaşına kadar oynamak istiyor

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, 40 yaşına kadar futbol kariyerini sürdürmek istediğini söyledi.

Robert Lewandowski, yakın zamanda futbola veda etmeyi düşünmüyor.

2019-20 sezonunda kariyerinin en başarılı performanslarından birini ortaya koyan 32 yaşındaki futbolcu, 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini belirtti.

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Bavyera ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, Kicker'a verdiği röportajında şunları söyledi:

Daha fazla takım

"2023 benim kariyerimin sonu olmayacak. Kariyerimi 'te noktalamak da bir seçenek elbette; ama önümde daha hala uzun yıllar var."

"Kariyerimin sonunu düşünmüyorum. Kendimi 32 yaşında hissetmiyorum. 26 yaşımda olduğumdan daha iyi hissediyorum. Son yıllarda en üst seviyeme ulaşmak için özel bir şekilde çalıştım. Belki 8 yıl kadar daha oynarım."