Bayer Leverkusen, devam eden yaz transfer döneminde Barcelonalı bir oyuncuyu kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado, geleceğini belirlemek için kritik günler yaşıyor; zira Bayer Leverkusen kendisini kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde girerken, Beşiktaş da transfer döneminin son günlerinde oyuncunun hizmetlerini alabilmek için baskısını sürdürüyor.

22 yaşındaki Marc Casado, transfer döneminin son günlerinde geleceğinin belirlenmesini bekliyor.

Barcelona orta saha oyuncusu, transfer döneminin son aşamasında Katalan takımından ayrılabilecek oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

Almanya rotası Casado açısından cazip görünüyor; zira Leverkusen'in projesi, ister genç oyunculara verdiği ağırlıkla ister Barcelona'nın tarzıyla bazı benzerlikler taşıyan oyun felsefesiyle, La Masia akademisinde yetişen bu orta saha oyuncusunun özellikleriyle örtüşüyor.

Ayrıca bu sezon Alman takımını, Bayer Leverkusen'in teknik ekibinin başındaki ilk sezonunu geçiren Katalan teknik direktör Carles Martinez çalıştırıyor; kendisi Casado'yu ve onun Barcelona akademisindeki gelişim aşamalarını iyi tanıyor.

Bu unsur, orta saha oyuncusunun teklifi değerlendirmesinde özel bir çekim gücü oluşturabilir.

Böylece Leverkusen, Almanya'da gelişim aşamasında olan ve genç yetenekleri öne çıkarabilecek bir takım bulabileceği Casado açısından ilgi çekici bir seçenek olarak beliriyor.

Bu senaryo, Barcelona akademisi çıkışlı oyuncunun Alman Ligi gibi birinci sınıf bir şampiyonada gelişimini sürdürmesine olanak tanıyabilir.

Öte yandan Beşiktaş, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için baskısını sürdürüyor; zira Türk takımı, Leverkusen ile birlikte, transfer döneminin son aşamasında Casado'nun hizmetlerini alma konusundaki ilgisini en ciddi biçimde ortaya koyan kulüp konumunda.

İngiltere Premier Lig'de de oyuncunun durumunu araştırmaya yönelik hareketler yaşandı; aralarında Everton'un da bulunduğu birçok kulüp durumunu sordu, ancak bu ilgi şimdiye dek ileri düzeyde bir görüşmeden söz edilmesini sağlayacak bir teklife dönüşmedi.



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