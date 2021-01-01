Levent Şahin'den özeleştiri: Sadece oyuncular değil...

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası sebebiyle Hatayspor karşılaşmasında takımın başında Levent Şahin vardı. Şahin karşılaşmanın ardında sarı - kırmızılıların 3-0 kaybettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Levent Şahin neler söyledi?

"Bu karşılaşmanın izahı yok. Özeleştiri yaparak buradan dersler çıkaracağız ve bunları değerlendireceğiz. Milli maçlardan sonra bu tür skorlarla karşılaşabiliyoruz. Bizi sonuçtan daha çok üzen şey sahada gösteremediğimiz tepki. Galatasaray'a yakışmayan bir mücadeleydi.

Bu tür durumlarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Buradan nasıl çıkacağımızın değerlendirmesini yapacağız. Şahsım adına camiadan özür diliyorum"

"Sadece oyuncu grubu değil hepimiz dahiliz"

Levent Şahin, oynanan oyundan dolayı sadece oyuncuların değil teknik heyetin de sorumlu olduğunu ifade etti.

"Kalan karşılaşmalarda neler yapabiliriz? Süreci nasıl yönetebiliriz? Bunların hesaplarını yapacağız. Son 9 maçı değerlendireceğiz.

İkinci devre değişikliklerden sonra arkadaşlar bir tepki verdiler ama bu bizim için yeterli değildi. Alınan skordan ziyade oynadığımız oyun ve mücadele seviyesi bizi üzdü. Hepimiz buna dahiliz yalnızca oyuncular değil"

Hatayspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de önümüzdeki hafta BAY geçtiği için maç yapmayacak. Sarı - kırmızılılar BAY haftasının ardından sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.