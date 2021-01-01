Levent Şahin: Tepki veremedik!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Konyaspor maçı öncesi yapılan taktik hazırlıkları sahaya yansıtamamalarından yakındı.

Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 mağlup oldukları karşılaşmasına ilişkin, "Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz." dedi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin katıldı.

Konyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Öncelikle çalışılan, emek verilen bir taktik anlayışın sahaya yansıtılamamasından dolayı çok çok üzgünüm. Oyuna karşı, yenilen gollere karşı, rakibe karşı hem bireysel hem takım olarak tepki veremememizden dolayı üzgünüm. Sonuçta maç trafiği çok fazla. Sadece bu maç için düşüncelerim bunlar. Mağlup olduktan sonra ne çok üzülmeye ne de galip geldikten sonra çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan ve burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz."

Ligde oynadığı son iki maçta 5 puan yitiren Galatasaray, hafta sonunda ile karşılaşacak ardından da Beşiktaş derbisine çıkacak.