Levent Şahin: Kupayı Fatih Terim'e armağan ediyoruz

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, kazandıkları Süper Kupa'yı Fatih Terim'e armağan etmek istediklerini söyledi.

Süper Kupayı 6. kez müzesine götüren 'da cezası nedeniyle saha kenarında olamayan teknik direktör Fatih Terim yerine yardımcı antrenör Levent Şahin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, kupayı Fatih Terim'e hediye ettiklerini belirtti.

Jimmy Durmaz ve Marcao'nun da bulunduğu basın toplantısında öne çıkan satır başları şöyle;

"Bu kupayı gerek oyuncu grubuna olan desteği gerekse teknik heyete desteğiyle hep yanımızda olan Fatih Terim'e armağan etmek istiyoruz. Ufak bir jest, kabul eder diye düşündük. Sezon içinde gelecek yeni kupalar için bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz."

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"Hocamız sadece fiziksel olarak kenardaydı. Kalben ve ruhen her daim yanımızda. Biz de yardımcı hocalar olarak takımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık."

"Gündem Süper Kupa, o yüzden transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Buradaki oyuncular için konuşmak istiyorum. Hepsi ruhen ve bedenen arzularını sahaya yansıttılar. Onlara teşekkür ediyorum."