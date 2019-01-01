Levent Şahin: Daha istekli oynayabilirdik

Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

Levent Şahin, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının rövanş öncesinde avantajı bir skor elde etmek olduğunu belirterek, "Sonuç olarak avantajlı bir skor aldık ama Galatasaray olarak 10 kişi kalmış rakibe karşı daha istekli oynayabilirdik. Bizi tek mutlu eden alınan sonuç. Rakibi de ortaya koyduğu mücadele nedeniyle tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü, oyundan çıkarken Sinan Gümüş'e gösterilen tepki hakkında ise, "Maçı seyrettikten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Sonuçta taraftar oyuncu arasında bu tür şeyler oluyor. En kısa sürede bu düzelecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Şahin, cezası sona eren yeni transfer Mbaye Diagne'nin durumu hakkında ise, "Devre arası yapılan transferlerde oyuncunun adapte süresi uzun olabiliyor. Antrenmanlar, kamplar ve Florya ortamı olsun, yeni transferlerin hepsi uzun süredir Galatasaray'a hizmet eden oyuncular gibi davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.