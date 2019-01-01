Levent Şahin: Bu durumlara alışığız

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, sarı kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği 'yı Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Cezası bulunan Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın yokluğunda sarı kırmızılı takımı yedek kulübesinden yöneten yardımcı antrenör Levent Şahin, beIN Sports mikrofonlarına verdiği röportajda karşılaşmayı değerlendirdi.

"Maçın büyük bölümünde üstündük"

Sözlerine Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı anarak başlayan Şahin, "Hem Türk futbolu hem de Galatasaray'ın efsanesi olan sayın Metin Oktay'ı saygıyla anıyoruz" dedi.

Kasımpaşa'nın oyununu takdir eden Levent Şahin, "Rakibimizi tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Gol gelince daha çabuk oynamaya çalıştık" diyen tecrübeli antrenör, "Oyun olarak maçın büyük bölümünde üstündük. Geçiş hücumlarında doğru işleri yapabilseydik daha farklı bir skor olabilirdi" cümleleriyle karşılaşmayı değerlendirdi.

"Zamanla daha iyi olacaklar"

Yeni transferlerin kondisyon durumları hakkında konuşan Şahin, "Fiziksel olarak hazır değiller. Adaptasyon olarak bir sıkıntıları yok" dedi.

Falcao'nun oyundan çıkışını da açıklayan deneyimli antrenör, "Falcao'yu oyunda tutmak istedik ancak son on dakika çok yorulduğunu söyleyince oyundan almak zorunda kaldık. Zamanla daha iyi olacaklar" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımın zorlu fikstürüne de değinen Şahin, "Önümüzde meşakatli bir süreç var. Hem hocamızla hem de oyuncu arkadaşlarla alınabilecek en iyi sonuçları alacağız" dedi.

"Zorlanacağımız durumlar olabilir ancak biz Galatasaray'ız" diyen Levent Şahin, "Bu durumlara alışığız, üstünden geleceğimizi düşünüyoruz" sözleriyle takımına olan güvenini açıkladı ve röportajını tamamladı.

Mariano: Milli takım dönüşleri hep zorlu olur

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuşan Mariano, alınan üç puanın önemine değindi.

"Buradaki son maçımızda 'dan son dakika golü yemiştik" diyen Brezilyalı sağ bek, "Evimizde oynadığımız maçta mutlaka üç puan alıp Şampiyonlar Ligi maçına moralli gitmek istiyorduk. İstediğimizi almayı başardık" ifadeleriyle galibiyetten dolayı yaşadığı sevinci paylaştı.

Milli aradan dönüşlerin sancılı olduğuna dikkat çeken başarılı savunmacı, "Milli takım dönüşleri hep zorlu olur" dedi.

Takımda çok sayıda yeni transfer bulunduğunu hatırlatan Mariano, "Bazı arkadaşlarımız bizimle fazla çalışamadı. Bu yüzden ikinci yarı istediğimiz baskıyı kuramadık diye düşünüyorum" cümleleriyle röportajını bitirdi.

Mario Lemina: Şu an iyi durumdayım

Maça ilk 11'de başlayan ancak yaşadığı mide rahatsızlığı sebebiyle 30. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakan Mario Lemina, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yaşadığı rahatsızlığı anlatan Lemina, "Maçta ufak bir mide bulantısı yaşadığım için oyundan çıkmak zorunda kaldım ancak şu an iyi durumdayım" diyerek Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpti.

Sarı kırmızılı taraftarlara övgüler yağdıran orta saha oyuncusu, "Burada dünyada eşi benzeri olmayan bir atmosfer var. Taraftarımız arkamızda olduğu sürece biz de zaferlere devam edeceğiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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Yuto Nagatomo: Babel ile oynamaya alışmak çok kolay oldu

beIN Sports'a röportaj veren bir diğer Galatasaraylı Yuto Nagatomo da galibiyetin değerine dikkat çekti.

Geçen sezon önünde oynayan Henry Onyekuru ve bu sene Nijeryalının yerine gelen Ryan Babel'i kıyaslayan Japon savunmacı, "Hem Henry hem de Babel çok iyi oyuncular. Babel çok güçlü bir oyuncu, onunla oynamaya alışmak çok kolay oldu benim için" dedi.

ile oynanacak Devler Ligi karşılaşması öncesi alınan üç puanı değerlendiren Nagatomo, "Şampiyonlar Ligi maçı öncesi üç puan çok önemliydi. Bu sezon daha geniş bir kadromuz var. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nin gelmesini heyecanla bekliyorum" dedi ve sözlerini bitirdi.