Community Shield

Leroy Sane karşılaşmaya devam edemedi

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Manchester City’nin Alman yıldızı Leroy Sane, takımının Liverpool ile oynadığı Community Shield maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Liverpool ile Manchester City’yi karşı karşıya getiren mücadelede üzücü bir olay yaşandı.

Community Shield maçının 13. Dakikasında Trent Alexander-Arnold ile girdiği mücadele sonucu bileğinden sakatlanan Leroy Sane, karşılaşmaya devam edemedi.

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Yerini Gabriel Jesus’a bırakan Leroy Sane’nin sakatlığının ciddiyeti yapılacak testler sonucu belli olacak.

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