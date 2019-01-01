Leroy Sane karşılaşmaya devam edemedi
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Liverpool ile Manchester City’yi karşı karşıya getiren mücadelede üzücü bir olay yaşandı.
Community Shield maçının 13. Dakikasında Trent Alexander-Arnold ile girdiği mücadele sonucu bileğinden sakatlanan Leroy Sane, karşılaşmaya devam edemedi.
Yerini Gabriel Jesus’a bırakan Leroy Sane’nin sakatlığının ciddiyeti yapılacak testler sonucu belli olacak.
Bayern Münih’e transferi gündemde olan 23 yaşında oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.