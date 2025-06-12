Leroy Sane, Galatasaray'a neden transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, Türkiye'ye gelme kararını neden aldığını açıkladı.

Leroy Sane, Galatasaray'a transfer oldu

3 yıllık anlaşma yapıldığı söyleniyor

Sane bu hamlenin ardındaki nedeni açıkladı

NE OLDU? Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Leroy Sane bir sonraki durak olarak Türkiye'yi belirledi. 29 yaşındaki Alman sağ kanat ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı söylenirken Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olma nedenini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelen Leroy Sane şunları söyledi: "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum. Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim."

Leroy Sane geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.

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BÜYÜK RESİM: Geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla toplamda 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol, 6 asistlik performansla Alman devine katkı sağladı. Kanat oyuncusunun Bayern Münih ile sözleşmesi resmi olarak 1 Temmuz'da sona erecek.

SIRADA NE VAR? Erken gelen bir Leroy Sane hamlesi, Galatasaray'ın bir sonraki sezonu planlı şekillendirmesinde etkili olabilir. İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı ekibe katılmaya sıcak baktığı konuşuluyor.