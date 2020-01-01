Leroy Sane Bayern Münih yolcusu
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Manchester City'de forma giyen Leroy Sane'nin en ciddi talibi Bayern Münih.
Bild Gazetesinin haberine göre; Leroy Sane için Bayern Münih oyuncuyla anlaşmaya vardı ve teklifini Manchester City'e iletti.
Almanya devi, Sane'yle 5 yıllık bir kontrat önerirken Manchester City'e de 40 milyon euro önerdi.
Şampiyonlar Ligi'nden 2 sezon men cezası alan Manchester City, nihai kararı beklerken, cezanın onaylanması sonrasında bir çok yıldızıyla yollarını aayırmak zorunda kalabilir.
Sane, Schalke'den İngiliz ekibine transfer olduğu dönemde Manchester City'nin kasasından 43 milyon euro'luk bir bonservis bedeli çıkmıştı.