Leroy Fer kimdir?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Hollandalı futbolcu Leroy Fer kimdir? Leroy Fer'i yakından tanıyın.

Fenerbahçe, orta saha transferi için Leroy Fer'i gözüne kestirdi.

Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, transfer dönemi sona ermeden Swansea ile sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek olan Leroy Fer'i kadrosuna katmak istiyor.

Peki Leroy Fer kimdir? Leroy Fer'in kariyerini yakından inceleyelim.

Leroy Fer kimdir?

Son birkaç yıldır adı Süper Lig devleriyle anılan Leroy Fer, bir dönem Hollanda'da jenerasyonun en yetenekli isimleri arasında gösteriliyordu.

5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelen Leroy Fer, futbola Feyenoord altyapısında başladı.

Yeteneğiyle kendini gösteren Fer, 15 yaşında Feyenoord U17 takımına dahil edildi. Leroy Fer, 2008 yılında ise as takım kadrosuna alındı.

3 yıl Feyenoord formasını giyen Leroy Fer, 5.5 milyon euro karşılığında Twente'ye transfer oldu. 2 yıl da Twente'de görev yapan Hollandalı orta saha, İngiltere'nin yolunu tuttu.

Sırayla Norwich City ve QPR'da oynayan Leroy Fer, 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu.

Galler ekibinde orta sahanın önemli isimlerinden olan Fer'in sözleşmesi Haziran 2019'da sona erecek.

Leroy Fer, Hollanda Milli Takım formasını da 11 kez giydi ve 1 de gol kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

Leroy Fer nasıl bir futbolcu, eksileri ve artıları nelerdir?

Ülkesinde jenerasyonunun önemli pas ayaklarından biri olması beklense de Leroy Fer beklenen gelişimi gösteremedi.

Pas oyununda ortalama bir yeteneğe sahip olan Fer, hava toplarında ise başarılı.

Fer zaman zamana maç içinde konsantrasyon kaybı yaşıyor. Geriden oyun kurma konusunda başarılı olan Fer savunma arkasına ve kanatlara pas atmayı seviyor.