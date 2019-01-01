Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce iki sezon sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Leo Schwechlen ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında 'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden Göztepe'ye döndü.

Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

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2005 yılından 2011 yılına kadar B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti. Son olarak geçen sezon 'da forma giyen başarılı futbolcu, 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından olmuştu.