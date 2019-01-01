Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
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Göztepe
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden Göztepe'ye döndü.
Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti. Son olarak geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen başarılı futbolcu, 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından olmuştu.