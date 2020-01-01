Leno: Mesut'un ne kadar önemli olduğu anlaşılmıyor

Skora katkısı eleştirilen Mesut Özil için takım arkadaşı Bernd Leno açıklamalarda bulundu.

'in Alman file bekçisi Bernd Leno, milli takımdan da eski arkadaşı olan Mesut Özil'i savundu.

Soccer AM'e konuşan Leno, Mesut'un çok iyi bir orta sahaoyuncusu olduğunu söylerken asist sayısına bakılmaksınız pas kalitesinin görülmesi gerektiğini belirtti:

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"O, bence o çok iyi bir pasör, inanılmaz. Son zamanlarda çok fazla asist yapmadı ama çok fazla şans yaratıyor, asist öncesi pas veriyor. Takım arkadaşlarını çok iyi pozisyona sokuyor ama bunu görmüyorlar."

Daha fazla takım

"Onu her gün antrenmanda ve sahada gördüğünüzde takım için ne kadar önemli olduğunu hissedebilirsiniz."

Arteta'nın Arsenal'in başına gelmesiyle düzenli oynamaya başlayan Mesut Özil, bu sezon 18 Premier Lig maçına çıktı. Mesut bu maçlarda 1 gol attı 2 asist yaptı.