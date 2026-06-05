Lennart Karl, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı

Lennart Karl, Almanya milli takımıyla Dünya Kupası'na katılma hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Bayern Münih'in 18 yaşındaki forveti, cuma günü milli takım antrenmanı sırasında sakatlandı ve turnuvayı kesin olarak kaçıracak. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, şimdiden yerine geçecek ismi belirledi.

Karl'ın antrenman sırasında sakatlanmasıyla günün erken saatlerinde büyük bir şok yaşandı. Forvet, muayene için hemen hastaneye kaldırıldı ve Nagelsmann, durumun iyi sonuçlanacağına pek umutlu olmadığını belirtti. "Durum iyi görünmüyor" dedi milli takım teknik direktörü.

Kısa süre sonra endişelerin haklı olduğu ortaya çıktı. Karl, Dünya Kupası'na katılmak için yeterince formda değil ve bu nedenle Alman kadrosundan çıkarıldı.

Karl, son haftalarda Nagelsmann'ın kadrosundaki en büyük sürprizlerden biri olarak görülüyordu. Forvet, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında etkileyici bir performans sergilemiş ve turnuva sırasında forma giyme şansı yüksek bir aday gibi görünüyordu. Geçen hafta, 4-0 kazanılan Finlandiya hazırlık maçında ilk 11'de yer almıştı.

Alman Futbol Federasyonu, bir yedek belirlemek için fazla beklemedi. Sky Sport'tan Florian Plettenberg'e göre, Assan Ouedraogo Dünya Kupası kadrosuna eklenecek. RB Leipzig'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, başlangıçta nihai kadroda yer almayı kıl payı kaçırmıştı.

Nagelsmann, Ouedraogo'ya çağrıldığını şahsen bildirdi. RB Leipzig de bilgilendirildi. Alman genç milli takım oyuncusu şu anda İspanya'da tatilde, ancak en kısa sürede Chicago'daki milli takım kadrosuna katılacak.

Böylece Ouedraogo için beklenmedik bir rüya gerçek oldu. Orta saha oyuncusu, Kasım ayında Almanya A Milli Takımı'nda bugüne kadarki tek milli maçına çıkmıştı.