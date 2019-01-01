Lemina ve Emre Akbaba'dan iyi haber

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Lemina, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

, Süper Lig'in 14. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Aytemiz 'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında dün konuk ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı.

Sakatlıkları düzelen Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 6 Aralık Cuma günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.