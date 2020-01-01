Lemina Fatih Terim'i ikilemde bıraktı

Sakatlığı tamamen geçmeyen Mario Lemina'nın Sivasspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Zaman zaman sakatlığına karşın oynadığı maçlarda gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez ismi haline gelen Mario Lemina, maçı öncesi riske edilmeyebilir.

Milliyet Gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Lemina’nın sakatlığının ardından henüz tam olarak hazır duruma gelmeden forma giymesi riskli görünüyor. Olağanüstü bir durumda sakatlığının nüksetmesi halinde bir sonraki hafta Beşiktaş ile oynanacak derbide sahada yer alamama durumunun ortaya çıkacağı endişesi teknik heyeti ikilemde bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim bu nedenle Sivas deplasmanında, Kadıköy planını uygulama düşüncesi içinde olduğu öğrenildi. Deneyimli hocanın cezası sona eren ve derbisinde başarılı bir performans gösteren Belhanda’yı 11’e çekerek zorlu mücadeledeki sistem ve kadroyu tercih edeceği belirtildi. Her şeye rağmen Lemina’nın da Sivas’a götürüleceği ve maçın gidişatına göre şans bulabileceği bildirildi.

Daha fazla takım

’dan kiralanan Gabonlu futbolcu Lemina bu sezon sarı-kırmızılı takımda 23 maçta bin 825 dakika şans buldu. Tek golünü Ziraat Kupası maçında Çaykur Rizespor ağlarına gönderen tecrübeli oyuncu, skor katkısından çok takımı başarılı bir şekilde yönlendirmesiyle tam not almıştı.