Lemi Çelik: Sergen Yalçın için atların isimlerini öğrendim

Bir dönem Trbzonspor'da antrenörlük yapan Lemi Çelik, fazla kiloları bulunan Sergen Yalçın'la iletişim kurmak için yaptıklarını anlattı.

'un efsanevi oyuncularından Lemi Çelik yeni kitabını çıkardı. Başbakan isimli kitabında anılarını anlatan Çelik, Sözcü Hafta Sonu'na konuştu.

Lakabının neden Başbakan olduğunu anlatan Lemi Çelik, "Gol atamayınca taraftar başlıyor sövmeye! Hami (Mandıralı) ile birlikte taraftarları bilinçlendirmek için derneklere gittik. Taraftar derneği başkanı 'Paşa' vardı. 'Başbakandan iyi konuşuyor' demiş. Tribünler 'Başbakan Lemi' diye bağırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolculuğunda antrenörlüğü yapan 54 yaşındaki futbol adamı, "Sergen Yalçın Trabzonspor'a geldiğinde 84 kiloydu. Ben yardımcı antrenördüm. Kimseyi dinlemiyor, kilo vermiyor, at yarışı oynuyordu. Sergen ile daha iyi iletişim kurmak adına bütün atların isimlerini öğrendim. At yarışıyla ilgili bilgiler öğrendim. İyi bir iletişim kurduk, sonunda 3 kilo verdi. Beşiktaş'taki pozitif futbol anlayışıyla büyük takım hocası olduğunu kanıtladı" dedi.

Daha fazla takım

Lemi Çelik, bir dönem kendisini 'ın istediğini belirtirken "Trabzon’da 17 yaşında A takıma girdim. 18 yaşında Candan Tarhan A Milli Takım'a çağırdı. Özkan Sümer beni 'Daha genç' diye yollamadı. 2 ay sonra bağlarım koptu, 1 yıl oynamadım. Form tuttuktan sonra Galatasaray istedi. Yalvardım '24 yaşındayım. Verin artık' dedim. 'Gönderemeyiz' dediler. Sonra kupa finalinde dizim kırıldı" açıklamasını yaptı.