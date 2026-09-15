Lekjaa'dan 3 ateşli mesaj: Senegal ve İspanya'ya meydan okuma, Infantino'ya destek

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal karşısında yaşanan ihtilafta ülkesinin tutumuna bağlılığını sürdürerek, Fas'ın haklarını savunmaya ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere başvurmaya devam edeceğini vurguladı. Bu açıklamalar, Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"ın 8 Ekim'de yapılacak duruşma tarihinin yaklaşmasıyla eş zamanlı olarak geldi.

Lakcaa, "Jeune Afrique" dergisine verdiği uzun bir söyleşide konuştu. "El-Şuruk" gazetesinin öne çıkanları aktardığı söyleşide, başta Afrika Uluslar Kupası finali krizi olmak üzere, Fas'ın 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapma yönündeki hedefleriyle birlikte bir dizi dosyaya değindi.

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Fas Futbol Federasyonu Başkanı, ülkesinin kanun ve düzenlemelerin uygulanmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası finali krizindeki tutumunun başka herhangi bir değerlendirmeye bağlı olmadığını, aksine rekabet kurallarına ve fair playe dayandığını belirtti.

Lakcaa, Fas Federasyonu'nun, oyuncuların ve teknik ekibin sahayı terk etmesinin ardından Senegal tarafının final maçındaki olaylar sırasında düzenlemeleri ihlal ettiği görüşünde olduğunu açıklayarak, bu tür davranışların uluslararası müsabakaları düzenleyen kurallardan ayrı düşünülemeyeceğini değerlendirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın daha sonra bu tür durumlarla ilgili cezaları ağırlaştırmak amacıyla bazı kurallarda değişiklikler yaptığını belirten Lakcaa, bunun kendi bakış açısıyla düzenlemelere saygı gösterilmesinin ve rekabet kurallarını bozacak herhangi bir uygulamaya izin verilmemesinin önemini pekiştirdiğini ifade etti.

Lakcaa, Fas'ın tutumunu savunmak için seçtiği hukuki yola olan güvenini dile getirerek, Fas Federasyonu'nun haklarını korumak ve kuralların herkese uygulanmasını sağlamak amacıyla yetkili mercilere başvurmaya devam edeceğini vurguladı.

8 Ekim duruşması davanın sonu değil

Lakcaa, 8 Ekim'de yapılması planlanan Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" duruşmasıyla ilgili olarak, bu duruşmanın uzun sürebilecek bir hukuki sürecin bir aşamasını temsil ettiğini ve mutlaka davada nihai kararın verileceği tarih olmadığını açıkladı.

Dosyanın incelenme aşamalarında başka duruşmalar da yapılabileceğine dikkat çeken Lakcaa, bunun davanın ihtilafı sonuca bağlayacak nihai bir karara ulaşılmadan önce ek bir süre daha devam edebileceği anlamına geldiğini belirtti.

Bu, Fas'ın hukuki tutumuna bağlılığı ve kendi bakış açısıyla kıtasal ve uluslararası müsabakaları düzenleyen kurallara saygıyı tescilleyecek bir karar alma isteği çerçevesinde geliyor.

2030 Dünya Kupası finali

Fas Federasyonu Başkanı, konuşmasında daha az önemli olmayan bir başka dosyaya geçti; bu, Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapılmasıyla ilgili.

Lakcaa, ülkesinin denetim komitelerinin ziyaretleri ve turnuva maçlarına ev sahipliği yapacak stat ve şehirlerin seçilmesine yönelik kabul edilen prosedürler de dahil olmak üzere, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun belirlediği tüm usul ve kurallara bağlı olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Lakcaa, Fas'ın bu dosyada Afrika kıtasının temsilcisi olarak final maçına ev sahipliği yapma şansını savunma hakkına sahip olduğunun altını çizerek, Fas'ın hedefinin "FIFA"nın belirlediği resmi prosedürlere saygıyla çelişmediğini vurguladı.

Lakcaa, Infantino'ya verdiği desteği savunuyor

Bir başka konuda ise Lakcaa, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'yu destekleyen tutumuna değinerek, bu desteğin futbolun halkları birleştirebilecek ve aralarındaki mesafeleri yakınlaştırabilecek bir araç olabileceği kanaatine dayandığını açıkladı.

Infantino'ya ilişkin tutumunun, uluslararası kurum içindeki yönetişim mekanizmalarını geliştirmenin önemini göz ardı etmek anlamına gelmediğini vurgulayan Lakcaa, dünya futbolunun yönetiminde denge, şeffaflık ve iyi yönetişimin güçlendirilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

Lakcaa, vizyonunun kişilerle değil, ilkeler ve kurumlarla ilgili olduğunu açıklayarak, uluslararası futbolun içindeki farklı taraflar ve çıkarlar arasında denge kurabilecek güçlü bir sistem inşa etmenin önemini vurguladı.