Leipzig'den Timo Werner şakası

Bundesliga ekibi, sosyal medyada oyuncusu Timo Werner ile ilgili paylaşılan transfer haberine şakayla karışık bir yanıt verdi.

, ile adı geçen Timo Werner'in 'a gideceğine dair şaka yaptı.

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 25 gol atarak Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken 23 yaşındaki futbolcu, uzun süredir Liverpool ile gündeme geliyordu.

Bir Twitter hesabının Liverpool'un Werner ile yakından ilgilendiği yönünde yapılan paylaşıma RB Leipzig resmi hesabı yanıt verdi.

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Leipzig'in cevabı şu şekilde oldu: "Oysa ki biz onun Tottenham'a gittiğini duyduk..."

Leipzig, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 19 Şubat Çarşamba günü Tottenham deplasmanına konuk olacak.