Leipzig'de transfer: Resmen açıklandı

RB Leipzig, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Benjamin Henrichs'in bonservisini aldı.

Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Leipzig, bir yandan ligde Bayern Münih'i takip ederken diğer yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını yapıyor.

Alman ekibi, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan kiraldığı Benjamin Henrichs'i bonservisiyle kadrosuna kattı. Leipzig'den yapılan açıklamaya göre, sağ bek olarak görev yapan oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Sezon başında Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan Benjamin Henrichs bu sezon 10'u lig maçı olmaz üzere 15 karşılaşmada forma giydi ve bir kez asist yapma başarısı gösterdi.

Leipzig bu transfer için Monaco'ya 15 milyon euro ödedi.

Benjamin Henrichs'in kariyerinden satırbaşları

Futbola Bayerl Leverkusen alt yapısında başlayan 24 yaşındaki oyuncu 2015 yılında Leverkusen'de profesyonel oldu. 2018 yılına kadar Almanya'da Leverkusen formasını giyen Alman sağ bek, 20 milyon euro karşılığında Monaco'nun yolunu tuttu.

2020/2021 sezonu öncesi Leipzig'e kiralanan oyuncu performansıyla göze girdi ve kalıcı olarak transfer edildi.

Benjamin Henrichs'in öne çıkan özellikleri

Benjamin Henrichs, çevikliği ve atletik oyun tarzıyla ön plana çıkıyor. Takım oyununa yatkınlığıyla Leipzig'de göze giren başarılı oyuncu pozisyon alma becerisiyle de takım savumasına önemli katkı veriyor.

Bundesliga'da Bayern Münih'in 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Leipzig, Julian Nagelsmann yönetiminde şampiyonluk yaşamak istiyor. 28 haftada 60 puan toplayan Leipzig, geleek hafta sahasında Hoffenheim ile karşılaşacak.