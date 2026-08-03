Alman kulübü Leipzig'in sportif direktörü Marcel Schäfer, Real Madrid ile Yan Diomande'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı iddialarına açıklık getirerek, görüşmelerin henüz transferin tamamlanma aşamasına ulaşmadığını vurguladı.

Yan Diomande'nin öyküsü, oyuncunun geçtiğimiz cumartesi hastalık gerekçesiyle Leipzig ile birlikte Avusturya'ya gitmemesinin ardından yeni bir bölüme sahne oldu; ancak oyuncu bireysel olarak antrenmanlarına devam etti.

Leipzig'in sportif direktörü Marcel Schäfer, "Sky Sport Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda, bugün pazartesi, bu konuya ilişkin şunları söyledi: "Sözde bazı transfer piyasası uzmanlarının birkaç gün önce anlaşmanın sağlandığını ya da başlangıç işaretinin verildiğini bildirdiği ortada. Durum kesinlikle bu şekilde değil. Henüz o aşamaya ulaşmış değiliz."

Yetkili, oyuncunun menajerlerini çevreleyen tartışmaya da değinerek şöyle konuştu: "Oyuncu menajerlerinde bir değişiklik oldu. Şu anki iletişim noktamız Roc Nation ve bunu bize Yan açık bir şekilde belirtti. Bir transferin bu nedenle iptal olacağını sanmıyorum, eğer en baştan bir transfer gerçekleşecekse."

Diomande'nin programı

Oyuncu, Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından Abican'da geçirdiği tatilin sona ermesinin ardından, geçtiğimiz pazartesi Leipzig antrenmanlarına katıldı.

Aynı gün sağlık kontrolünden geçti ve basına ve taraftarlara açık olan antrenmanın bir bölümünü grupla birlikte tamamladı.

Arka planda ise Real Madrid'e transferinin yaklaştığına dair söylentiler, transfer henüz sonuçlandırılmadan sürdü.

Oyuncu salı günü Leipzig ile antrenman yapmak üzere spor tesisine döndü; ilk antrenman seansını bireysel olarak tamamladı, ikinci seansta ise grupla birlikte görünmedi.

Alman ekibinin, bu büyüklükteki bir transferi sonlandırabilecek bir sakatlık ihtimaline karşı herhangi bir risk almak istememesi mantıklı görünüyor.

Aslında Dimichelis, oyuncuyla henüz bir araya gelmedi ve geçtiğimiz günlerde onun yönetiminde antrenman yapmadı; oyuncu bu süre zarfında bireysel olarak çalıştı.

Menajer krizi

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Diomande'nin transferi menajerlerine ilişkin tartışma nedeniyle de askıya alınmış durumda; zira Yan Diomande'nin eski temsilci ajansı Maxidel Management'in, mevcut ajansı Roc Nation'a karşı açtığı dava, şu anda Leipzig oyuncusunun Real Madrid'e transferinin tamamlanmasını engelliyor.

Transfer komisyonuna ilişkin bu anlaşmazlık FIFA'ya kadar taşındı ve Roc Nation ile görüşen kraliyet kulübünde büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Rap şarkıcısı Jay-Z'ye ait olan ve Vinicius ile Endrick'i de temsil eden çok uluslu bir şirket olan Roc Nation, görünüşe göre kulübü, Maxidel şirketinin sahibi Max Gradel ile devam eden hukuki anlaşmazlıktan hiçbir zaman haberdar etmemişti.