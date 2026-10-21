İspanyol ekibi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında bugün çarşamba akşamı Santiago Bernabeu Stadı'nda konuğu Alman temsilcisi Leipzig ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kraliyet ekibi bu maça, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde kendi sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak bu sezon kusursuz bir evinde oynama sicilini arkasına alarak çıkıyor.

Kraliyet ekibinin galibiyetleri şu şekilde geldi: Real Sociedad'ı 4-1, Malaga'yı 4-0, Rayo Vallecano'yu 4-1, Sevilla'yı 4-1, Inter'i 2-1 ve Villarreal'i 1-0 mağlup etti.

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Real Madrid 4 maçı rahat farklarla kazanırken, Inter ve Villarreal karşısında galibiyeti tek gol farkıyla elde etti.

Kendi sahasındaki bu kusursuz siciline rağmen, Real Madrid'in sezonu aksaklıklardan uzak kalmadı; İspanya Ligi'nde deplasmanda iki kez yenildi. İlki Real Betis karşısında (1-0), ikincisi ise ezeli komşusu Atletico Madrid'e karşı (2-1).

Kraliyet ekibi bugünkü maça, Şampiyonlar Ligi puan durumunda 6 puanla 9. sırada girerken, Leipzig 3 puanla 23. sırada yer alıyor.

Leipzig maçı, Real Madrid'in önümüzdeki pazar günü La Liga kapsamında ezeli rakibi Barcelona'ya Spotify Camp Nou'da konuk olmasından birkaç gün önce geliyor; bu maç, yerel şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.







