Leipzig, Japon taraftarlarından özür diledi

Bundesliga ekibi RB Leipzig, Bayer Leverkusen maçında güvenlik görevlileri tarafından stattan uzaklaştırılan Japon taraftarlarından özür diledi.

Çin'de meydana gelen ve dünyanın çeşitli yerlerine yayılarak sosyal yaşamı derinden etkileyen koronavirüsün futboldaki yansımaları da sürüyor.

'in 1 Mart Pazar günü ile oynadığı maçı Red Bull Arena'da takip eden 20 Japon taraftar, güvenlik görevlileri tarafından koronavirüs taşdığı şüphesiyle stattan uzaklaştırıldı.

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Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leipzig yapılan yanlış için özür diliyor ve bu hatayı telafi etmek istiyor" ifadelerine yer verilirken söz konusu taraftarlarla iletişime geçilerek özür dilendiği ve Japon taraftarların Leipzig'in oynacağı bir sonraki maça davet edildiği belirtildi.

Daha fazla takım

Leipzig kadrosunda 14 farklı ülke ve kültürden futbolcunun yer almasının gurur verici olduğu ifade edilen bildiride, "Kulüp olarak hoşgörü ve birlikteliğin yanında, ırkçılık ve her türlü ayrımcılığın karşısındayız." sözlerine yer verildi.