Leipzig'in savunmacısı Premier Lig yerine Barcelona'yı tercih etti

Leipzig'in Fransız defans oyuncusu Castello Lukeba'nın adı yeniden Barcelona'nın gündemine geliyor.

Sport gazetesi, Katalan kulübün önümüzdeki kış transfer döneminde veya 2027 yazında kendisini kadrosuna katmak için harekete geçmesi hâlinde, Lukeba'nın Barcelona'ya transfer olmaya onay vermeye hazır olacağını aktardı.

Transfer piyasası uzmanı Ekrem Konur, Barcelona'nın sol ayaklı Fransız defans oyuncusunu hâlâ takip ettiğini, teknik direktör Hansi Flick'in kendisi hakkında olumlu raporlara sahip olduğunu ve oyuncunun Barcelona'nın oyun tarzına uyum sağlayabileceğine ikna olmuş göründüğünü doğruladı. Ayrıca Lukeba'nın, geçtiğimiz yaz kendisini soran Premier Lig kulüplerine kıyasla, Barcelona'dan gelecek herhangi bir ilgiye öncelik vereceğini belirtti.

Barcelona'nın sportif yönetimi, geçtiğimiz transfer döneminde savunma hattının güçlendirilmesinden yanaydı ve Deco, Inter Milan'ın defans oyuncusu Alessandro Bastoni ile bir görüşme yapacak noktaya kadar geldi; ancak Flick sonunda sol ayaklı bir defans oyuncusuyla anlaşma fikrini reddetti.

Barcelona'ya önerilen defans oyuncuları arasında Aymeric Laporte'un yanı sıra, Barcelona'nın tutumundaki durağanlık nedeniyle sonunda Atletico Madrid'e transfer olan Cristian Romero de vardı. Lukeba'nın adı da yönetimin masasına gelen isimlerden biriydi; kulüp gerçekten de kendisiyle anlaşmanın şartlarını sordu, ancak görüşmeler soruşturma aşamasını aşamadı.

23 yaşındaki Lukeba, transfer piyasasında gelecek vadeden en dikkat çekici defans oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor ve Barcelona, kendisiyle anlaşmanın bugün ve gelecek için önemli bir transfer olacağının gayet farkında.

Şimdi ise Christensen'in sakatlığıyla birlikte Barcelona mevcut seçenekleri değerlendiriyor; ancak kış transfer döneminin genellikle zorlu geçmesi göz önüne alındığında, kulüp büyük bir satış gerçekleştiremediği takdirde ocak ayında ek transfer yapmama fikri hâkim.

Ekrem Konur, Leipzig'in Lukeba'nın ayrılmasına 65 milyon euroya yakın bir bedel karşılığında razı olabileceğini açıklıyor; ancak oyuncu Alman Ligi'ndeki dönemini büyük ölçüde sonlandırmaya kararlı olduğu için bu rakamın daha düşük olabileceğini de belirtiyor.

Lukeba, güçlü fizik yapısı ve yüksek hızının yanı sıra arkadan oyun kurma konusundaki iyi becerisiyle öne çıkıyor. Defans oyuncusu, Olympique Lyon'un alt yaş kategorilerinde yetişti; ardından yalnızca 20 yaşındayken 30 milyon euro karşılığında Leipzig ile anlaştı ve o zamandan bu yana güçlü bir itibar inşa etmeyi başardı.

Uluslararası düzeyde ise Lukeba, Fransa Milli Takımı'nda önemli bir oyuncu hâline geldi; ancak bazı kas sorunları nedeniyle teknik direktör Zinedine Zidane'ın ilk kadrosuna alınamadı. Buna rağmen milli takımın yeni teknik direktörü, gelecekte kendisine güvendiğini açıkça belirtti.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz