Norveçli kanat oyuncusu Antonio Nusa, bu sezonun başından bu yana Alman ekibi Leipzig'de etkileyici bir performans sergiliyor. 21 yaşındaki oyuncunun parlayışı, onu transfer etmek amacıyla gelişimini yakından takip eden Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.

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Norveçli kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 6 gol atıp 8 asist yaparak Alman ekibinin hücum hattındaki en dikkat çekici isimlerden biri haline geldi.

Norveçli oyuncuyla ilgilenen kulüplerin başında Arsenal geliyor. Raporlara göre İngiliz kulübü, önümüzdeki devre arası transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçebilir ve bu hamleyle hücum seçeneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ancak "Bulinews" sitesinin haberine göre Leipzig, devre arası transfer döneminde Nusa'yı bırakmaya niyetli değil. Kulüp, Norveçli kanat oyuncusunun en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasında ısrarcı ve ocak ayında ayrılmasına izin vermek istemiyor.

Daha önce çıkan haberlerde Leipzig'in oyuncunun gelecekteki satışını onaylamak için 80 milyon euro bedel belirlediği öne sürülmüştü, ancak bu rakam Alman kulübünü oyuncudan vazgeçmeye ikna etmeye yetmeyebilir.

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Leipzig, müzakerelerde güçlü bir konuma sahip. Özellikle Nusa'nın sözleşmesinin 2029 yılına kadar sürmesi, Alman kulübüne oyuncunun geleceğini kontrol etme ve ayrılığı için gelecek herhangi bir teklifi onaylamakta acele etmeme imkânı tanıyor.

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Oyuncunun istatistikleri, bu sezon performansında yaşanan gelişimin boyutunu gözler önüne seriyor. Nusa, şu ana kadar Bundesliga'da 11 gole katkı sağlayarak ligdeki ilk ve ikinci sezonlarının her birindeki toplam gol katkısını geride bıraktı. Oyuncu o sezonların her birinde gol ve asist toplamında yalnızca 7'de kalmıştı.

Nusa, geçen eylül ayında Leipzig'in Bundesliga'da Hamburg'u 5-0 yenmesinin ardından Alman siteye verdiği demeçte sezona yaptığı güçlü başlangıç hakkında konuşmuş, yeteneklerine olan güvenini ve takımına yardım etme konusundaki sürekli isteğini vurgulamıştı.

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Oyuncu o dönem şunları söylemişti: "Potansiyelime her zaman inanıyorum. Geçen sezon belki hak ettiğim rakamlara ulaşamadım ama çok çalışıyorum ve her zaman takıma yardım etmeye, mümkün olduğunca çok gol atmaya çalışıyorum."

Arsenal sezona olağanüstü bir başlangıç yaptı ve Premier Lig'de çıktığı ilk 10 maçın 9'unu kazandı. Ancak buna rağmen hücumda sıkıntı yaşıyor. Takımın ligdeki en skorer isimleri, 3'er golle Kai Havertz, Martin Ødegaard ve Bukayo Saka.

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Arsenal ayrıca ligdeki galibiyetlerinden 6'sını yalnızca tek farkla aldı. Havertz ise 15 kez ofsayta düşerek ligde bu alanda en çok ofsayt yapan oyuncu oldu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 21 gol atan ve bu sezon ligde yalnızca bir kez ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli forvet Viktor Gyökeres'in performansındaki düşüşle birlikte Arsenal, devre arası transfer döneminde bir forvet transferi peşinde . Londra ekibi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor.

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Londra ekibi Nusa'yı kadrosuna katmayı umuyordu, ancak Leipzig'in oyuncunun ocak ayında ayrılmasına karşı çıkan tavrı, transferin tamamlanmasını daha da zorlaştırıyor.