Leicester'ın galibiyet golünü atan James Maddison kimdir?

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki takım arkadaşı James Maddison'ı yakından tanıyalım...

, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde konuk ettiği 'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Takımının 85. dakikadaki galibiyet golünü kaydeden James Maddison, 2017-2018 sezonundan bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

James Maddison kimdir?

23 Kasım 1996 yılında Coventry'de dünyaya gelen Maddison, doğduğu kentin takımı olan Coventry City'nin altyapısında futbola başladı.

Profesyonelliğe adım attığı 2013 yılından 2016 yılına kadar Coventry City'nin formasını giyen İngiliz oyuncu, 42 kez forma giyme şansı buldu ve 5 gol - 3 asistlik katkı sağladı.

2016-2017 sezonunda Norwich'e transfer olan James Maddison, bir bölümünü İskoç ekip Aberdeen'de geçirdiği sezonu 22 maçta 4 gol ve 5 asistlik performansla noktaladı.

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Çıkış sezonu 2017-2018 sezonu oldu

Transferinden 1 sene sonra Norwich'in değişilmez oyuncularından biri haline gelen Maddison, çıktığı 49 resmi maçta 15 gol ve 11 asist kaydederek, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

James Maddison, 2018-2019 sezonunda Premier Lig'e adımını Leicester City formasıyla attı. Ligdeki ilk sezonunda etkili şutları ve duran topları kullanış becerisiyle takımda ön plana çıkan 23 yaşındaki oyuncu sezonu 7 gol ve 7 asistle tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı.

İngiltere A Milli Futbol Takımı formasını henüz giyemeyen Maddison, alt yaş gruplarında çıktığı 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.