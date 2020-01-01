Leicester City'den 35 milyon euro'luk transfer

Premier Lig ekibi Leicester City'nin Saint-Etienne'de forma giyen genç yetenek Wesley Fofana için yaptığı transfer teklifi kabul edildi.

temsilcisinden yapılan açıklamada, geleceğin en iyi stoper adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki Fransız oyuncunun bonservisi için 'den gelen teklifin kabul edildiği belirtildi.

Leicester City'nin teklif ettiği bedel açıklanmamasına rağmen tarihinin en kazançlı transferinin gerçekleştiği vurgulandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Fofana'nın bonservisi için 35 milyon euro ödeyecek.

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Fofana, Saint-Etienne formasıyla 30 karşılaşmada 2 gole imza atmıştı.