İngiliz golcü, eşi ve üç çocuğuyla yaşadığı lüks evinde çıkan yangınla sarsıldı.

Yerel bölgedeki itfaiyeciler Perşembe günü öğleden sonra Jamie Vardy'nin Lincolnshire'daki lüks malikanesinde bir yangın alarmının ardından harekete geçti.

İngiliz golcünün evinde büyük bir hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının, evde bulunan spor salonundan çıktığı ve kısa bir süre sonra acil servis ekipleri tarafından söndürüldüğü, eşi Rebekah tarafından açıklandı.

Ne söylendi?

Vardy'nin eşi, itfaiyecilere büyük bir saygıyla şunları yazdı:

"Neyse ki kimse yaralanmadı... Binalar ve içindekiler değiştirilebilir. Çocuklar, itfaiye araçlarını gördüğü için büyük bir keyif aldı.

"Bu kadar zeki olan itfaiyecilere teşekkürler..."

Lincolnshire İtfaiye ve Kurtarma sözcüsü ise şu ifadeleri kullandı:

"Yangın, spor salonu olarak kullanılan ahşap ek binanın ve içindeki ekipmanların yüzde 90'ında ciddi hasara yol açtı.

"Ekipler yangını söndürmek için 4 solunum cihazı, bir hortum makarası ve bir termal kamera kullandı. Yangın, elektrik kontağından çıktı."

Jamie Vardy ve Rebekah, lüks evi üç çocuğuyla paylaşıyor, Leicesterlı golcünün önceki ilişkisinden bir çocuğu ve Rebekah'nın iki çocuğuyla beraber yaşıyorlar.

Lüks konakta bir tenis kortu, sauna ve kapalı havuzun yanı sıra sekiz yatak odalı ve bir spor salonu bulunuyor.

Mülk, Grade II listesinde bulunuyor. 2014'te tanışan ve 2016'da evlenen çift, yaklaşık 3 milyon Euro'ya mal olan evlerinde mutlu bir şekilde yaşıyor.

Vardy, 2021'de FA Cup'ı da kazandığı kulübünde toplam 168 gol atarak bir de Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Yedi yıldır Leicester formasını terletmeyi sürdürüyor.

Rebekah, bu yıl Coleen Rooney aleyhindeki yüksek profilli bir iftira davasıyla ilgili haberlerde de yer aldı.

Coleen, Vardy'nin Instagram hesabının sızan üç haberin kaynağı olduğu ve Twitter'da 370.000 etkileşim aldığı iddia edildi.

Yargıç, 29 Temmuz'da Rooney'nin lehine karar verdi ve Rebekah, alınan karara katılmadığını belirtti.