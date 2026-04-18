Leicester City'de tam bir kriz: üst üste ikinci kez küme düşme tehlikesi

Leicester City, Championship'ten League One'a düşmeyi önlemek için bir mucizeye ihtiyaç duyuyor. 2016 Premier League şampiyonu Cumartesi günü bir kez daha mağlup olurken, rakibi West Bromwich Albion ise galip geldi. Bu sonuçla, sezonun bitmesine üç maç kala Leicester'ın küme düşmeyi önlemek için en az sekiz puana ihtiyacı var.

Geçen yıl Leicester, Premier League'i 18. sırada tamamlayarak Championship'e düşmeyi kesinleştirdi. O günden bu yana kulübün durumu giderek daha da kötüye gitti.

Leicester sezona oldukça iyi başlamış, ilk dokuz lig maçında sadece bir yenilgi almıştı. Ardından işler yavaş yavaş kötüye gitmeye başladı.

En kötü dönem, ocak ortasından mart başına kadar sürdü. O dönemde oynanan on lig maçında Leicester hiçbirini kazanamadı: dört beraberlik, altı mağlubiyet.

10 Mart'ta Leicester, Bristol City'yi yendi, ancak ardından altı maçlık yeni bir galibiyetsiz seri geldi. Bu serinin son maçı Cumartesi günü oynandı ve Portsmouth'a 1-0 yenildiler. Tek gol, maçın 60. dakikasında eski FC Den Bosch oyuncusu Ibane Bowat tarafından atıldı. Rakip West Brom ise kısa süre sonra Preston North End'i 2-0 yenerek sürpriz bir galibiyet aldı.

Talihsizlikler üst üste geldi ve Leicester, Şubat ayında Profit and Sustainability Rules (PSR) kurallarını ihlal ettiği için 6 puan düşürüldü. PSR kurallarına göre, Premier League kulüpleri üç yıllık bir dönemde en fazla (dönüştürülmüş olarak) 122 milyon euro zarar verebilir. Leicester, 2023/24 sezonunda bu sınırın altında kalmayı başaramadı. 2022-2024 döneminde The Foxes, hesaplandığında yaklaşık 24 milyon euro fazla zarar etti.

Leicester bu sezon Hull City, Millwall ve Blackburn Rovers ile üç maç daha oynayacak. Matematiksel olarak 23. sıradaki Leicester, 21. sıraya yükselebilir ve bu da ligde kalması anlamına gelir. Ancak bunun için her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor.