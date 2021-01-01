Leicester City, Cengiz Ünder için kararını verdi

Leicester City'de kiralık olarak forma giyen A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder'in kaderi netleşti.

Roma'dan Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için işler pek istediği gibi gitmedi. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı kendini gösteremeyen yıldız oyuncu için Leicester City kararını verdi.

Roma'ya geri dönecek

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haber göre, Leicester City, sezon başında kiraladığı Cengiz Ünder'i kalıcı olarak transfer etmeyecek. İngiliz ekibi, milli oyuncuyu Roma'dan 20 milyon sterlin'e transfer etme opsiyonuyla kiralamıştı.

Sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen düzeye gelemeyen Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla bu sezon 19 maçta görev yaptı.

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 3 de asist yaptı. Cengiz Ünder'in Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Cengiz Ünder'in kariyerinde satırbaşları

Futbola Bucaspor alt yapısında başlayan Cengiz Ünder, 2013'te Altınordu alt yapısına geçiş yaptı. 2014'te a takıma kadar yükselen Cengiz, 2016 yılında 4.80 milyon euro bedelle Başakşehir'e imza attı.

Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cengiz Ünder, 2017/2018 sezonu öncesi 14.25 milyon euro bonservis karşılığında İtalya'nın Roma takımının yolunu tuttu.

Roma formasıyla 88 maçta 17 gol ve 12 asistle oynayan milli oyuncu sezon başında kiralık olarak Leicester City'e katılmıştı.

Editör Yorumu

Cengiz Ünder, Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ın sistemine aslına bakarsanız çok iyi uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Süre aldığı karşılaşmalarda da bunu kanıtladı.

Ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı devamlılık sağlayamaması İskoç antrenörde olumsuz bir intiba uyandırmış olacak ki Cengiz'i kalıcı olarak transfer etmemeyi tercih etti.

Yıldız oyuncunun Roma'ya dönerek bıraktığı yerden devam etmesi kariyeri açısından en iyi karar olacaktır.